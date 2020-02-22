第十屆國民黨立委中近期最具討論度的，就屬吳斯懷。上至總統蔡英文、下至行政院長蘇貞昌都開嗆他，但面對民進黨全黨上下群起圍攻，國民黨反應似乎不多。對此，台北市議員羅智強就認為，吳斯懷對國民黨來說就好比「雙面刃」。

羅智強今22日上午在臉書發文表示，疫情都還沒結束，民進黨就迫不及待的拿吳斯懷開刀，「民進黨也太猴急了吧，現在全民都在防疫，為了回不來的台灣人在憂心，民進黨全黨上下，卻從總統到立委卻有閒功夫拿「書面質詢」做文章，是真的有這麼閒？」。

羅智強說，雖然他之前對吳斯懷有不少意見，但他要説的是，吳斯懷受訪時說「我們畢竟是弱者」，這聽了當然刺耳，如果與全世界各國比較，台灣並不弱。比較有經驗的政治人物，會這麼講：「相較於對岸，台灣的軍事實力處於較弱勢的一方，畢竟雙方有相當的量體差距」我相信這個說法，應該不至於有太多人反對。

如果民進黨真的連這點都有意見，覺得兩岸的軍事實力平起平坐，那送民進黨一頂「義和團」、「慈禧太后」的帽子，不也是剛好而已？

他也強調，吳斯懷書面質詢，他(羅)看了全文，吳的意思是，台灣的領導人，不應該只做到「不畏戰、不求戰」，還應該積極的去「避戰」。畢竟兩岸若啟戰端，大陸當然會付「很大的代價」，但「台灣的代價也絕對不會小，這有不對嗎？」。

羅智強指出，吳思懷現在已經是最有新聞熱度的立法委員。做不好，國民黨一起扣分；做的好，那就是制衡民進黨，最強的聲量放大器，就此而言，國民黨全黨已經和吳斯懷牢牢綁在一起。他最後呼籲，「吳斯懷委員，好好表現吧！希望你用你的表現，證明我之前對你的看法是錯的」。

(中時電子報)