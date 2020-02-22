中央流行疫情指揮中心統計，昨(21)國內新增26例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案目前通報2002個案，含26名確診，1913名排除，餘隔離檢驗中（40名初驗陰性，其餘待檢驗）。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，案24北部60多歲女性相關的接觸者已經擴大進一步檢驗對象為465位，已採檢181人，其中外孫女及同居次女確診為案25及26，162人陰性，包含134位醫護人員，其餘檢驗中。

中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥表示，案25的母親(案24大女兒)已有呼吸道感染症狀出現，由於大女兒與案25同住，是否由她傳染給女兒還待檢驗成果出來才能確定。

陳時中指出，目前確診個案中，1名死亡，其餘個案病況穩定，依據中國大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國大陸全部31省市區（不含港澳特別行政區）累計確診7萬6288例，較前日新增397例，其中1萬1477例重症，2345例死亡。另國際間累計1444例確診病例，分布於30個國家/地區，病例數以日本鑽石公主號619例（含本國籍5例），韓國346例，日本110例，新加坡86例及香港68例為多，病例中13例死亡，其中伊朗4例，日本鑽石公主號，香港，韓國各2例，法國，日本及菲律賓各1例。

(中時 )