中央流行疫情指揮中心22日10:00召開記者會，將說明鑽石公主號、中區北區最新疫情進度。(林周義攝)

國內日前出現一名感染源不明的新冠肺炎確診者，個案為北部60多歲婦女，確診後，外孫女、小女兒也接續確診。衛生單位鎖定婦女入院後接觸的134名醫護人員進行疫調，目前確定無醫護人員感染，院內感染風險已解除。

中央流行疫情指揮中心執行官周志浩表示，目前婦女家內接觸者已完成採檢，除了外孫女、小女兒確診外，其餘家人都陰性。目前院內感染風險解除、婦女家中也沒有新增案例，衛生單位正針對婦女在社區上接觸過的其他人進行清查。

(中時 )