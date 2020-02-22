院內感染風險解除 北部婦人134名接觸者均陰性 10:332020/02/22 中時 林周義 、 趙雙傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 指揮官陳時中舉行記者會。（趙雙傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心22日10:00召開記者會，將說明鑽石公主號、中區北區最新疫情進度。(林周義攝) 國內日前出現一名感染源不明的新冠肺炎確診者，個案為北部60多歲婦女，確診後，外孫女、小女兒也接續確診。衛生單位鎖定婦女入院後接觸的134名醫護人員進行疫調，目前確定無醫護人員感染，院內感染風險已解除。 中央流行疫情指揮中心執行官周志浩表示，目前婦女家內接觸者已完成採檢，除了外孫女、小女兒確診外，其餘家人都陰性。目前院內感染風險解除、婦女家中也沒有新增案例，衛生單位正針對婦女在社區上接觸過的其他人進行清查。 (中時 ) #婦女 #院內感染 #風險 #確診 #13 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓、泰、星再增確診病例 星國77人感染成陸以外最大疫區國 18:242020/02/18 國際 新冠肺炎國內再添1例 白牌司機妹妹中鏢 14:572020/02/19 生活 不斷更新》鑽石公主號又79人確診 共621人確診 14:532020/02/19 國際 須隔離沒薪水 政院研擬補償條例 04:102020/02/20 政治要聞 不斷更新》日本確診數達727人 公主號新增13人確診 10:242020/02/20 國際 2人確診全校停課 校長疑惑：行政職員算嗎？ 16:352020/02/20 生活 又兩職員中招 日本兩八旬遊輪客死亡 04:102020/02/21 國際大事 這個原因 讓白牌車司機妹妹上班工廠也被迫停工 17:502020/02/21 生活 監獄群聚感染 魯浙鄂連環爆 01:552020/02/22 兩岸要聞 沒事了！陳時中：無新增確診 仍維持26例 10:322020/02/22 生活 生活熱門新聞 4天2工廠停工！ 白牌車司機妹工廠承認了 - 生活 政府還在計較這個 前疾管局副局長心痛：陳時中恐毀在這 - 生活 北部婦人匡列465位擴大檢驗 感染源還在找 - 生活 為何外孫女探病5分鐘就中鏢？ 醫師點出關鍵原因 - 生活 擔心郭芷嫣回鍋 長榮150機師連署不願與她同執勤 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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