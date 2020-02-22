才剛誇口自己是全世界最強球員的七六人中鋒恩比德，這下子恐怕暫時沒法繼續猖狂了！因為根據《ESPN》記者波坦斯22日爆料，假如七六人今年仍在季後賽失利，預估將會拆散恩比德、班西蒙斯的「雙星」組合，恩比德被送走機率很大。

「目前七六人球隊內部還沒真正產生共識，不過根據聯盟消息人士指出，假如七六人真的打算提出交易，恩比德比較可能被拿到交易檯面上，」波坦斯表示，「因為基於健康上的考量，將是七六人決定未來圍繞在班西蒙斯身上的最大原因。」

就算恩比德本季場均23.3分、12籃板及3.2助攻，更入選全明星賽先發，但他的健康問題總是容易亮起紅燈，七六人實在不太願意把未來重建賭注放在他的身上，還不如圍繞在較少受傷的班西蒙斯進行重建，恩比德當然走人機率較大。

只是恩比德最近不只一次強調，美國媒體都在故意散布不實謠言，企圖拆散他跟班西蒙斯的組合，但他心情並未受到影響，反而會跟班西蒙斯繼續密切合作，但假如七六人今年季後賽再次提早收工，恐怕恩比德就不太可能繼續這樣講了。

(中時 )