無畏新冠肺炎疫情的干擾，台中房市的常勝軍-惠宇建設總經理顏定滄指出，惠宇營建機構2020年規劃於台中與竹北推出4個新案，總銷金額上看140億元！其中，台中市預計推出南屯區單元3重劃區、北屯機捷特區、南區中山醫大等3個新案；尤以北屯機捷特區反應特別熱絡，據悉，目前來電預約賞屋客超過700組。

惠宇深耕北屯機捷特區推案，已經陸續推出「惠宇敦北」、「惠宇千曦」與「惠宇一方庭」，今年預計520檔期前後進場的北屯機捷新案，基地面積約1,300坪，規劃兩棟分別為24層樓高的超高層住宅大樓，產品35-55坪、3-4房，每坪開價「3」字頭起，總戶數182戶。

由於惠宇北屯機捷特區前三案的向隅者眾多，當有意購屋者得知惠宇近期將推出新案後，來電預約賞屋者據悉超過700組客戶！預料正式公開後、搶購盛況依舊。

此外，惠宇今年的推案重頭戲之一，擺在台中市單元3重劃區永春段58地號案（基地位置在文心南五路、益昌三街口），基地面積廣達約2,000坪，產品規劃42、60、70坪，住家總戶數152戶、零店面，每坪開價45萬元起，總銷約40億元。

顏定滄表示，新案規劃兩棟分別為19層、21層的超高層住宅大樓，採「台中宜居建築」規畫，擁有垂直綠化3M大陽台，擁有無敵的豪景；此外，惠宇將豪宅公設引進該案，包括茶屋、芳療室、游泳池等等，預計520檔期公開銷售。

另外，惠宇規劃在台中市南區東興路與建國北路口推出新案，基地面積達1,790坪，產品規劃40-60坪、3-4房，每坪開價35-40萬元，總銷約40億元；至於竹北高鐵站新案，基地面積1,900坪，產品規劃3-4房，每坪開價35-40萬元，總銷約40億元。 精耕台中房市長達47年的惠宇建設，同樣做建築綠美化，不僅要做不一樣、更要挑戰不可能！因此，惠宇從2016年起至今，無論建築規劃、開發前基地綠美化，均連年獲得「台中市都市空間設計大獎」、「台中樂居金獎」等重大殊榮肯定！

「在基地僅保留一部分蓋房子，看起來像減少了生活空間與面積，實際上，我們是獲得更多！」顏定滄表示，惠宇的生活情境，由台灣原生樹種樹林所演出的自然饗宴所共構，讓您閒坐家中，就能伴隨蟲鳴鳥叫、潺潺流水，讓感官釋放、心靈安適，更為共聚時刻增添感動。

例如備受讚賞與大獎肯定的「惠宇大聚」，也讓惠宇在鄰接七期的單元2、單元3這塊受建築新法規屏障、強調低密度、高綠覆的優質特區，不斷刷新綠美生態建築的嶄新視野、打造優質生活新社區！

此外，甫完工的「惠宇五十七間堂」，以城市山水的意境、傳達繁華隱世的獨特生活風格；而建築開發前基地綠美化的開放、蔚為網路一陣拍照、打卡熱潮的「惠宇一森青」，也將於2020年完工，其建築姿態與自然共生之美，也令已購客戶期待！

(工商 )