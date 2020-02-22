藥物瑞德西韋被認為是可能有效治療新冠肺炎藥物，國衛院與中研院接連進行藥物合成，純度高達97％。前國民黨副祕書長蔡正元昨在臉書貼文表示，中國大陸藥廠獲得授權自行合成，但遭批剽竊技術的山寨大國，反觀台灣才剛開始尋求取得授權，卻被大肆宣傳「綠色政績」，嘲諷綠媒和綠嘴的眼裡永遠有雙重標準。

蔡正元說，瑞德西韋是一款治療伊波拉病毒的藥，聽說也可以治療新冠病毒。中國大陸有藥廠獲得授權自行合成，但被自由時報等綠媒和綠嘴，攻擊為剽竊技術的山寨大國。

蔡正元表示，現在台灣的國衛院未經授權也自行合成瑞德西韋，但才剛開始尋求取得授權，自由時報等綠媒和綠嘴，卻大肆宣傳「綠色政績」。

蔡正元指出，中國大陸那家藥廠，花錢把瑞德西韋投入治療新冠病毒的臨床實驗，並申請「新用途專利」，因爲瑞德西韋只通過，伊波拉病毒的臨床實驗，從未經過新冠病毒的臨床實驗。臨床實驗需要龐大經費，台灣還沒人這麼做，自由時報等綠媒和綠嘴，就大肆攻擊中國大陸申請「新用途專利」是剽竊智慧財產權。

「綠色心智無法理解，智慧財產權有幾種？」蔡正元嘲諷，從綠媒和綠嘴的眼睛看世界，這個世界永遠有雙重標准，一種標准是吹噓「綠色政績」，另一種標准是侮辱「中國大陸」，雖然客觀上是同一件事實。

(中時 )