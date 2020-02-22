台灣是否有社區傳染？ 陳時中：目前只是假設 待科學驗證 10:522020/02/22 中時 李柏澔 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 因應武漢肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心22日上午召開記者會，由指揮中心指揮官、衛福部長陳時中（中）等人說明最新疫情、防疫措施及鑽石公主號包機回台等相關事宜。(中央社) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 陳時中。（趙雙傑攝） 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，我國是否已經出現社區傳染情況，世界各國專家都已經提出許多想法供作參考，但目前只是假設，還需要科學化的進一步驗證。 中央流行疫情指揮中心執行官周志浩表示，有些案例潛伏期超過2週，病毒是否已經突變須等實驗室培養結果出來才知道， 周志浩進一步指出，接觸有很多種，距離時間、密度 、病患當時所帶病毒量都是因素，以案24得歲婦人為例，一月份就已經被感染的說法有待釐清。 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #社區傳染 #陳時中 #假設 #科學 #驗證 也許您會感興趣 推薦閱讀 社論／當陳時中開始髮夾彎 04:102020/02/18 時論廣場 韓國瑜問陳時中「Yes or No」 網看完反應一面倒 09:322020/02/18 政治 2娃奶聲喊話 陳時中一號表情變了 19:482020/02/18 生活 沒擴散疑慮 陳時中籲勿擔心 04:102020/02/19 生活新聞 韓國瑜嗆問陳時中 張雅琴酸：你還是閉嘴比較安全 11:472020/02/19 政治 疫情燒 侯友宜當面建議陳時中一級開設 13:162020/02/20 政治 美CDC將台灣列「社區傳播」名單 蔡英文反駁：陳時中已說明 15:182020/02/20 政治 美認定台出現社區傳播 陳時中：希望美國進行更動 15:402020/02/20 生活 美認定台出現社區傳播 陳時中：希望美國進行更動 16:492020/02/20 生活 美列台為社區傳播 陳時中：會積極溝通 17:072020/02/20 政治 生活熱門新聞 政府還在計較這個 前疾管局副局長心痛：陳時中恐毀在這 - 生活 4天2工廠停工！ 白牌車司機妹工廠承認了 - 生活 為何外孫女探病5分鐘就中鏢？ 醫師點出關鍵原因 - 生活 北部婦人匡列465位擴大檢驗 感染源還在找 - 生活 比酒精更方便好用 水神這些地點免費拿 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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