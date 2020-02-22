陳時中。（趙雙傑攝）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，我國是否已經出現社區傳染情況，世界各國專家都已經提出許多想法供作參考，但目前只是假設，還需要科學化的進一步驗證。

中央流行疫情指揮中心執行官周志浩表示，有些案例潛伏期超過2週，病毒是否已經突變須等實驗室培養結果出來才知道，

周志浩進一步指出，接觸有很多種，距離時間、密度 、病患當時所帶病毒量都是因素，以案24得歲婦人為例，一月份就已經被感染的說法有待釐清。

(中時 )