天壇舉辦新冠肺炎祈福法會，廟方人員帶頭念祈福經文。（程炳璋攝）

新冠肺炎疫情確診案例不斷攀升，台灣已在社區感染階段的邊緣，中西區首廟天壇舉辦新冠肺炎消災法會，30多家廟宇一同參加祭典，台南市長黃偉哲22日上午9時率官員赴中西區祈福，面對25日即將開學的防疫戰，會研商比中央更嚴格的停課標準來防疫。

見新冠肺炎來勢洶洶，天壇廟方人員12日向主祀神明「玉皇上帝」請示舉辦「消災祈禳大法會」，竟連獲9個聖筊，決定22日請出廟內供奉的「張天師」、「普化天尊」與「太乙真人」坐鎮，請來百年歷史的經文社員念誦3部經書，為社會祈福，請求別讓疫情進入社區感染。

面對即將開學，黃偉哲表示，幸好教育部決定延後2周開學，地方學校有充分準備防疫物資的時間，台南市政府正與專家學者研商比中央政府更嚴格的停課標準，避免出現學校依規定上課，家長卻不敢讓小孩來學校的窘境。

黃偉哲表示，俗話說「要人也要神」，除了努力盡人事外，也要聽天命，上天的保佑也是人民企盼。藉由法會讓大眾安心、也期望疫情早日解除。

天壇為了這場法會，全力動員在10天內完成所有前置作業，30多間宮廟為了疫情團結參加祭典，期望神明保佑蒼生，驅除瘟疫。

影片：https：／／youtu.be／WCalHqO261w

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