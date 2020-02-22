在新冠肺炎疫情蔓延之際，美國農業部20日發布出口預估數據，至9月底大陸對美出口將增加39億美元，但跟先前簽定第1階段貿易協議有不少落差，意味著北京要實現協議承諾，仍有很大問題。

美國財經媒體報導，據美陸先前簽訂首階段貿易協議，陸方承諾在2017年的基礎上，今年將增加採購125億美元的美國農產品，但美農業部預估，截至9月底，若大陸只增加採購39億美元，除非最後3個月，陸方大量採購玉米、黃豆等農產品，否則協議目標難以達成。

對此，諮詢公司 AgResource總裁Dan Basse表示，如果至9月30日，大陸只增購約40億美元，代表北京在實現承諾上，有很多不確定性，美方有必要採取行動，恢復對陸加徵關稅，持續打貿易戰延長賽。

美農業部長Sonny Perdue表示，大陸將遵守第一階段貿易協議中的農產品採購承諾。他認為，一旦疫情的影響消退，大陸很可能會在北半球春季開始增加採購，預計美國對陸農產品出口將超過美國農業部的官方預測。

Perdue預計，陸方將會信守承諾，並強調如果北京不履約，美方會祭出更多關稅。

(中時電子報)