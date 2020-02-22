中央流行疫情指揮中心今（22）日表示，截至今日上午，我國並未新增確診新冠肺炎案例，確診案例數仍為26名。

而國內日前出現一名感染源不明的新冠肺炎確診者，也就是第24案的北部60多歲婦女，其外孫女、小女兒也接續確診（案25、26）。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，第24案掌握接觸者共465人，已採檢181人，162人陰性，其餘檢驗中。

而衛生單位也鎖定第24案婦女入院後接觸的134名醫護人員進行疫調，目前確定無醫護人員感染，院內感染風險已解除。

至於第19例為中部家庭群聚，共採檢接觸者256人，其中4人確診（案20至23），其餘252人皆為陰性。

目前累計通報2,002個案、1,913名排除，另26名確診，剩下則是在隔離檢驗中（40名初驗陰性、其餘待檢驗）。

(工商 )