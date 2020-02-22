屏東縣一名32歲王姓職業軍人，曾與曾姓女子交往但已分手，竟下藥將她迷昏帶去性侵！曾女兄哥哥因為發現她意識不清、下體出血，而且血跡遍布房內，以為曾女被殺傷，立刻報警。檢警調查後發現血跡是因為曾女適逢生理期，以妨害性自主強制性交罪將王男起訴。

據《聯合新聞網》報導，曾女在2018年11月就已經和王男分首，而且曾女的家人認為王男的個性、行為都有問題。不過，由於曾女曾經答應要送給王男一件外套，所以去年3月，王男便以此為藉口約她見面，還硬是要借住在曾女位於布袋的住處，而曾女則跑到哥哥家過夜。

隔天下天王男把曾女約到釣蝦場，並趁她不注意時，在她的飲食內下藥，確認她已經意識不清就帶她回到住處、動手把她的衣服脫光，雖然發現剛天剛好是曾女的經期，還是強行對她性侵得逞。

當天曾女的兄嫂、同事都分別打電話給她，從對話中發現她語無倫次，聲音聽起來也有氣無力，曾兄心中擔心，馬上跑到曾女住處找人。曾兄到場之後發現房間上鎖，還爬到2樓破窗進房，沒想到卻見到驚悚一幕。只見曾女全身赤裸躺在床上，下體嚴重出血，而且明顯神智不清；曾兄以為王男刺傷妹妹，立刻報警，王男則趁隙開溜。

警方到場後將王女送醫，並發現現場血跡斑斑，床上、地上、浴室，到處都是血，垃圾桶內還有一大堆沾滿血跡的衛生紙，還好醫院表示王女無明顯外傷，研判應是經血，才發現王男惡行，到王男服役單位將他拘提到案。王男承認性交一事，但辯稱是兩情相悅，檢方不予採信，依強制性交罪對他提起公訴。

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(中時電子報)