台灣新冠肺炎疫情累積26例，有鑒於全國疫情發展升溫，台南市衛生局及民政局加強高風險對象管理，防堵疫情衝擊，衛生局統計至2月21日止，共開罰7人，依情節輕重，分別開罰6人1萬元罰鍰、1人15萬元罰鍰。

台南市長黃偉哲呼籲，尚未解除居家隔離、檢疫的民眾，務必確實配合防疫政策相關規定宅在家，切勿心存僥倖，以身試法，避免觸法受罰。他也提醒居家隔離或檢疫的市民於居家隔離或檢疫期間，若有出現發燒、急性呼吸道感染症狀時，可撥打防疫專線2880180或1922主動與衛生局聯繫，依指定方式前往指定醫療機構就醫，外出時應戴口罩，禁止自行前往就醫。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中2月20日也表示，行政院已經拍板提高罰則，最重可以開罰100萬元，待立法院通過，請民眾切勿以身試法。

衛生局強調，違反居家檢疫將以傳染病防治法第58條第3項規定，依同法第69條第1項第1款之規定，處新臺幣1至15萬元罰鍰；違反居家隔離將以傳染病防治法第48條第1項規定，依同法第67條第1項第4款之規定，處新臺幣6至30萬元罰鍰，絶不寛貸。

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(中時 )