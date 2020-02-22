有望在今年美國總統選舉挑戰現任總統川普的民主黨籍聯邦參議員桑德斯，今天要求俄羅斯「離（美國選舉）遠一點」。桑德斯先前獲報，俄羅斯當局正干預選戰並想暗助他。

桑德斯（Bernie Sanders）目前在民主黨內角逐總統候選人提名資格的競爭者中名列前茅。

桑德斯答覆媒體表示，美國情報官員約莫一個月前向他簡報俄羅斯試圖干預2020年美國總統大選的內容。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）今天揭露，官員告訴桑德斯，俄羅斯政府有意為他的競選助上一臂之力，雖然不清楚會採取何種形式；另外，官員也向川普簡報有關俄羅斯干預的情事。

當被問到為何一個月前接獲簡報後不主動對外公布，桑德斯答稱「因為我參加過太多場情資簡報，也都沒對外主動公布」。

桑德斯也未透露這次簡報的進一步細節給媒體，還在回答其他記者問為何相關報導會在這個時間點曝光時，意有所指地說「你們去猜嘛，明天就要內華達初選了，你們覺得呢」。

法新社報導，桑德斯發出聲明表示：「我跟川普不一樣，我沒把（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）當作好朋友，他是個專橫的惡棍，想在俄羅斯摧毀民主、打壓異議。」

他還說：「說真的，我不在乎蒲亭希望誰當總統，我給蒲亭的訊息很明確：離美國選舉遠一點，我一當上總統，就會確保你照辦。」

美國情報機關做出結論認定，俄羅斯干預了2016年美國總統選舉暗助川普，尤其是透過操控社群媒體；川普則公開駁斥這些論點。

自稱是民主黨社會主義者的桑德斯試圖傳遞明確訊息－俄羅斯的任何干預都令人無法接受。

他在加州對記者說：「他們所犯的一件惡行，就是想要分裂我們，我看過他們一些推文之類的東西。」他隨後搭機前往內華達州，這裡明天將舉行初選投票。

桑德斯表示：「他們試圖製造混亂，試圖在美國製造仇恨。」

(中央社)