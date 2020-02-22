◎全台首座離槽水庫 湖山水庫開放

2016年開始蓄水的湖山水庫，2019年6月抵達滿水位211.5公尺，已融入周邊地景，水庫邊坡綠意盎然，如雲林的後花園，原本需事先申請才能進入參觀，目前每日早上8點到下午5點開放參觀，但是禁止野餐、野炊、露營。

◎那魯灣部落 海線原味新景點

新竹市海山漁港堤防內的那魯灣聚落，市府推動「文化聚落新建工程」，興建總樓地板面積1104平方公尺地景式的文化聚落，在那魯灣公園旁將規畫設置部落集會空間、景觀高塔、教室、圓形廣場等原民文化設施，成為17公里觀光海岸線上的原味新景點。

◎林邊小旅行 呈現美好漁村風情

林邊鄉人口老化嚴重，但近年疑似有「回春」跡象，在旅遊業小有名氣的30歲鄭佑軒號召好友陳育盈、溫佩璇、呂佩芸等人回到林邊阿公家蹲點，在觀察這從小既熟悉又陌生的故鄉後，展開一連串小旅行規畫、食魚教育，期許將林邊原有的美好呈現給大眾知道。

◎美哉北港糖廠 羊蹄甲盛開迎賓

雲林縣北港糖廠停止營運多年，但林木扶疏成為民眾的後花園，這幾天羊蹄甲綻放，一眼望去粉紅繽紛，廠方表示除了花景，廠區生態豐富，經常可見野生松鼠在樹梢間奔跑，還有各種鳥類棲息，吸引民眾到此賞花春遊，成為北港鎮打卡景點。

◎台南祕境 水道博物館河津櫻盛開

春暖花開，台南市山上花園水道博物館淨水池區廣植800多棵櫻花，有河津櫻、富士櫻、八重櫻、吉野櫻等品種，是當地人的私房賞櫻祕境，日前一波寒流來襲，河津櫻本周大爆發，吸引不少遊客前往賞花拍照。

◎新竹水源草原啟用 野餐新祕境

新冠肺炎疫情搞的人心惶惶，民眾若不敢到人多的室內空間，那就來開放的戶外草原呼吸流動的新鮮空氣吧！

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(中時電子報)