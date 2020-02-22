美國微軟創辦人比爾蓋茲近日發函給大陸國家主席習近平，讚賞大陸抗擊新冠肺炎疫情的表現，堅定支持中國打贏這場仗。

香港信報22日報導，習近平回信感謝蓋茲對中國防控新冠肺炎疫情工作的支援，並呼籲國際社會加強協調、共同抗擊疫情。習近平指出，疫情發生後，中國舉全國之力防控，採取一系列前所未有的防控和救治措施，取得重大成效。

報導稱，蓋茲基金會1月27日宣布提供500萬美元緊急款項，支援中國抗疫，之後承諾最高捐款1億美元，部分用於直接幫助中國加速在藥物、疫苗及診斷方法研發等工作。

(工商 )