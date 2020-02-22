習近平感謝比爾蓋茲協助大陸抗疫 11:212020/02/22 工商 李書良 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國微軟創辦人比爾蓋茲近日發函給大陸國家主席習近平，讚賞大陸抗擊新冠肺炎疫情的表現，堅定支持中國打贏這場仗。 香港信報22日報導，習近平回信感謝蓋茲對中國防控新冠肺炎疫情工作的支援，並呼籲國際社會加強協調、共同抗擊疫情。習近平指出，疫情發生後，中國舉全國之力防控，採取一系列前所未有的防控和救治措施，取得重大成效。 報導稱，蓋茲基金會1月27日宣布提供500萬美元緊急款項，支援中國抗疫，之後承諾最高捐款1億美元，部分用於直接幫助中國加速在藥物、疫苗及診斷方法研發等工作。 (工商 ) #習近平 #防控 #蓋茲 也許您會感興趣 推薦閱讀 中日的疫情政治學 04:102020/02/18 時論廣場 與英相通話 習近平：有信心和能力實現今年經濟目標 21:342020/02/18 兩岸 陸疫情防控 強調全國一盤棋 04:092020/02/20 焦點新聞 習4月訪日恐生變 04:102020/02/20 全球財經 疫級重災區 各省市馳援湖北 04:102020/02/20 兩岸要聞 文在寅習近平熱線電話 討論聯手抗疫 21:022020/02/20 國際 疫情防控 大陸不輸美國 04:092020/02/21 論壇廣場 習近平上半年如期訪問韓國 11:212020/02/21 國際 陸將優先保障全球供應鏈龍頭企業復產 23:542020/02/21 財經 中共中央政治局召開會議 研究疫情防控與經社發展 00:172020/02/22 兩岸 財經熱門新聞 慘！美半導體股大屠殺 台積電ADR中槍 - 財經 墮落天使暴增！美股巨頭淪陷 股神也中鏢 - 財經 老美曝出口驚天數字…北京毀了貿易協議？ - 財經 「加料」空姐復出回擊 長榮航：深表遺憾 - 財經 被老美追殺華為嚇怕？ 傳台積電祭狠招保命 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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