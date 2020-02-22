大陸人民銀行於20日下調貸款市場報價利率（LPR），人行副行長劉國強接受金融時報訪問時對此表示，人行將繼續保持流動性合理充裕，推進LPR改革，續釋放金融機構降低貸款利率的潛力，促進貸款實際利率水平明顯下降，解決小微企業融資難、融資貴問題。

劉國強表示，透過進一步完善LPR傳導機制，推進存量浮動利率貸款定價基準轉換，促進銀行積極有序運用LPR定價，轉變傳統定價思維，打破貸款利率隱性下限，疏通貨幣政策傳導。至於存款基準利率，他認為是大陸利率體系的「壓艙石」，將長期保留，未來將按照國務院部署，綜合考慮經濟增長、物價水平等，適時適度調整。

他並強調，LPR下調基本不影響個人房貸利率，「房住不炒」仍是大陸房市調控政策主導方向，銀行可透過LPR加點方式確定個人房貸利率，保持利率水平基本穩定。

另一方面，對於新冠肺炎疫情持續，劉國強表示，目前市場普遍認為，疫情對大陸經濟的影響屬短期衝擊，估計或會造成一定影響，但持續時間和規模都有限。短暫衝擊後外匯市場能夠自我修復。

他指出，長期來看，匯率的走勢取決於經濟基本面，大陸經濟長期向好的基本面沒變，外匯存底充足，本外幣利差仍處於合適區間，這些都為人民幣匯率提供了根本支撐。下一階段，疫情等因素或會影響物價，將續密切監測；但按基本分析，大陸不存在長期通膨或通縮的基礎。

對於疫情對信貸增長的影響，劉國強預料短期內會帶來一定擾動，惟影響屬暫時，隨著防控見進展及企業復工復產，相關影響將逐步消退；以全年來看，疫情對信貸增長的影響不大。

(工商 )