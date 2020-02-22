57歲狄鶯和小她3歲孫鵬1998年結婚，但6年後閃離，2007年兩人上演大復合，還在關島舉行盛大婚禮，兩人繞了一圈又情歸彼此，當時轟動演藝圈。最近狄鶯上節目自曝第一段婚姻破裂主因，與孫鵬無關，狄鶯坦言是自己當時心思都放在姊妹閨密身上，孫鵬不滿才決定離婚。

狄鶯當年以歌仔戲女神出道，又因外表出眾跨足到國語連續劇，甚至被瓊瑤相中。她和孫鵬愛得轟轟烈烈，據《自由時報》報導，狄鶯最近參加《超級同學會》，談到和孫鵬第一次婚變主因，她直認是自己年輕時太愛結拜姊妹，花太多時間和閨密相處，忽略孫鵬，兩人才感情生變。

狄鶯又說，兩人感情回溫再次決定結婚後，狄鶯為了讓孫鵬安心，發誓以後不亂跟人結拜，但某次殺青宴喝太多，狄鶯又拉了王彩樺和狄志杰結拜，隔天酒醒後才發現自己又犯錯，第一時間就向孫鵬自首，幸好孫鵬選擇包容，狄鶯經過此事後也決定以後結拜前都會先問老公，避免重蹈覆轍。

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(中時電子報)