知名製作人薛忠銘擔任台北城市科大流行音樂事業學士學程系主任，帶領學生投入流行音樂專業領域。（鄧博仁攝）

薛忠銘之所以決定走進科大任教，一方面是想要傳承經驗並育才，一方面也是想了解，年輕族群對於流行音樂的喜好。（鄧博仁攝）

知名流行音樂製作人薛忠銘入行逾30年，多次為張學友、張信哲、鄭秀文及蔡依林等知名歌手操刀音樂作品，並譜寫多首膾炙人口的歌曲，有感台灣流行樂壇人才斷層問題嚴峻，近年他走入杏壇，擔任台北城市科大流行音樂產業學成系主任，盼透過自己的業界人脈與產業能量，培育歌手與創作人才。

台灣過去曾是華語流行樂壇的中心，就連被譽為歌神的張學友，之所以在華語樂壇奠定不敗地位，成名作則來自於1993發行的〈吻別〉專輯，讓他從台灣紅回香港，反映當時台灣在整個大中華流行樂壇的重要性，而薛忠銘則擔任這張專輯的製作人之一。

台北城市科大流行音樂事業學士學程學生學習音樂製作。（李侑珊攝）

不過在90年代以後，台灣流行音樂產業開始停滯，薛忠銘提到，這幾年穩定當紅的，大概只剩五月天與周杰倫是來自台灣，最後可能只到徐佳瑩，林俊傑、鄧紫棋等歌手都不是台灣人，「巨星的概念，這20年沒有」，而在網路興起後，流行音樂產業迄今已進入分眾時代。

薛忠銘提到，過去的流行音樂產業，是從上而下的，從CD或卡帶開始，現在則是從下往上，屬於分眾市場的時代，甚至現在的聽眾可以透過網路，表達自己的創意與想法。而他之所以轉執教鞭，一方面是想要傳承經驗並育才，一方面也是想了解，年輕族群對於流行音樂的喜好。

薛忠銘說，雖然流行音樂因數位浪潮邁入分眾時代，「音樂只要好聽，還是很受歡迎」，他以周杰倫與五月天的合作單曲〈說好不哭〉為例，這首歌在youtube的觀看次數至今超過4700萬，之所以累積高人氣，在於內容好聽，歌手又有代表性，如此仍能打破分眾時代的音樂使用模式，並且這樣的合作，夾帶宣傳模式，作品的高人氣與否，還是回到歌手知名度與影響力。

身處網路時代，成名變得容易，對此薛忠銘指出，他在台北城市科大任教7年，發現時下年輕人的專注不夠，大部分的時間都花在3C產品上，而他因為招生而實地走進高中職，發現現在高中生參加熱音社的人數比過去少。但他認為，即便現在是分眾時代，流行音樂講究的是創意，如想入行，自我經營很重要，因此鼓勵青年學子多方自我充實。

談到進入科大教書，在招生時面對到最大的問題，薛忠銘則說，主要則在於家長普遍認為流行音樂行業發展不穩定，對孩子有意投入這門行業，擔憂不少，另外則是多數人不了解流行音樂，因此他親自走進高中職校園，親赴北中南多所學校招生，面對面與家長及學生說明產業特性，以及台北城市科大流行音樂產業學程的課程，盼能讓社會大眾了解流行音樂行業與教育。

(旺報 )