網友轉發無人機協尋文，並附上白色無人機照片，籲找到的朋友聯絡無人機負責人，讓表演可以順利進行。（摘自后里Free社臉書）

台灣燈會邀請無人機升空展演，每架機身都有編號。（摘自后里Free社臉書）

2020台灣燈會21日晚間於后里森林園區展區進行無人機流星雨展演，共升空500架，不料8分鐘絢麗燈光秀結束，工作人員清點發現短少1架。當晚10時左右隨即有熱心網友在地方臉書社團轉發無人機協尋文，希望大家可以幫忙一起尋找失蹤的無人機，讓表演可以順利進行。

熱心網友在臉書社團轉發協尋文指出，台中燈會無人機表演，今晚不小心掉一台，掉落地點在后綜到夜市7-11這一帶。並附上白色無人機照片，籲找到的朋友聯絡無人機負責人，希望大家可以幫忙尋找，讓表演可以順利進行。

無人機展演後短少1架，有網友回應表示「我看到他往后綜偏啟明學校那邊掉，但我視線看猜測他應該是掉在后綜校內。」工作人員渡過忐忑一夜，幸好都沒有傳出墜落消息。

展演團隊表示，今天上午進場，在操場發現「遺落」的無人機，可能是天色太暗，撤場時沒有發現，虛驚一場，今晚展演不受影響。

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(中時 )