視察消毒工作同時，韓國瑜與教育局長吳榕峯確認開學前的防疫工作落實度。（袁庭堯攝）

全國中小學開學日在即，高雄市長韓國瑜22日上午至燕巢國中視察防疫噴藥消毒工作進度，叮嚀各校務必做好防疫標準作業流程。韓國瑜強調，全市379間學校將會在23日前完成消毒，讓師生們安心開學。

韓國瑜表示，新冠肺炎疫情延燒，目前仍無緩和跡象，大家心裡壓力都很大，氣候漸趨暖和，接下來又要面臨登革熱的挑戰。因此校園內務必要建立起防疫消毒的標準作業流程，也要評估消毒一次的效力期限，作為下一次噴藥加強的時間點參考。

韓國瑜強調，消毒工作寧願多做，也不要有漏網之魚，莫讓疫情轉變為社區感染。韓國瑜也特別感謝教育局、環保局執行防疫相關工作的辛勞，也呼籲家長關心孩子的健康狀況，一旦發燒應在家休養，並通報學校監控留意，共同做好防疫工作。

教育局長吳榕峯表示，1月29日就建立了防疫平台，內有中央及地方的防疫資訊，21日也與高市6區的校長完成面對面的防疫會議，確認防疫物資（消毒水、酒精、口罩）是否到位、把關標準流程、開學前消毒工作是否落實等三大重點。

吳榕峯強調，開學時所有學童都將領到一個備用口罩，屆時若有學童達到額溫37.5度、耳溫38度的條件時，將會被帶至隔離教室、委請家長帶回就醫。此外，也希望各校、針對進入校園的不特定對象（業者、施工人員），務必要求戴口罩，將防疫工作做到滴水不漏。

面對口罩短缺問題，吳榕峯表示，現正積極委請學校趕製「口罩外罩」，透過不斷換洗，可延長口罩的使用天數。

燕巢國中校長謝慧珍強調，重點位置如門把，每日消毒次數會提高至3次，廁所的消毒水比例也會提高，老師也將確實督導學生們落實打掃及消毒的工作。

(中時 )