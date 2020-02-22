《Yahoo Sports》資深記者海恩斯22日爆料，目前在大陸CBA遼寧隊效力的史蒂芬生，打算在CBA賽季結束後，回到NBA找尋新東家，且願意接受NBA球隊測試，證明自己具有重返NBA價值或身手，問題是遼寧隊怎麼可能輕易放人！

本季轉到大陸CBA效力遼寧的史蒂芬生，儘管他在場上出現不少爭議動作或話題，平均每場仍有26.7分、7.4籃板，幫助遼寧隊目前取得20勝10敗、排在聯盟第3的強隊位置，如今卻因新冠肺炎疫情影響，CBA至今還沒決定何時開打。

因為原本假如照著正常賽季時間，史蒂芬生或許能在4月打完CBA，然後回到美國尋求重返NBA機會，問題是當前CBA還沒決定到底何時重新開打，至少延到4月中旬才有機會，以遼寧隊的戰績來看，甚至可能會打進季後賽次輪。

如今一來，史蒂芬生最快要到5月底或6月初，才有可能打完CBA賽季，到時候NBA早就進入季後賽，毫無可能再次招募史蒂芬生，除非遼寧隊願意提早放人，讓他在4月提前回到美國接受測試，但這種狀況發生的機率將會非常低。

(中時 )