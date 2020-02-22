台北市議員王欣儀22、23日在大安、文山區發送抗菌溼紙巾，呼籲民眾同心防疫、從手做起。（王欣儀研究室提供／張立勳台北傳真）

台北市議員王欣儀關心民眾的健康、協助民眾防疫，22、23日在大安、文山區9個防疫行動地點，免費發送抗菌溼紙巾供民眾使用，每場限量1000包，發完為止。

王欣儀指出，防疫除了戴口罩外，更要隨時隨地保持手部清潔、勿亂摸眼口鼻，因為比起飛沫，接觸更是最大傳染途徑，而中央流行疫情指揮中心也不斷提醒民眾，落實肥皂勤洗手才是最有效的傳染病防治方式。

她表示，勤洗手很重要，但民眾出門在外若遇到該洗手卻無法洗手的情況該怎麼辦？因此貼心準備了9000包20抽的「抗菌溼紙巾」，利用開學前的周末假期，在大安、文山區9個站點免費發放，讓民眾不便洗手時，可先用來淨手或拿來擦拭接觸的物品，降低感染風險。

王欣儀強調，在現今口罩嚴重缺貨、酒精也買不到的時候，更要做好自身健康管理，加強防疫措施，才能保護自己與家人，歡迎有需要的民眾前來領取抗菌溼紙巾，共同為防疫盡一份力。

(中時 )