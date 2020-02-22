對抗華為！美國4月將舉辦5G峰會 12:292020/02/22 工商 李書良 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 為了抗衡以華為為首的中國5G勢力崛起，美國官員透露，美方籌備在4月間舉行全球5G峰會，預料吸引龍頭科技企業領袖參與，以作為抗衡中國通訊設備商華為的部分行動。 財經媒體CNBC報導，白宮經濟顧問庫德洛稍早時回應表示，華府內部正討論一系列策略，包括舉行5G峰會，美國總統川普承諾參與，韓國三星集團將會獲邀出席。 報導稱，川普先前邀請美國科技巨擘主管到白宮，其中包括微軟總裁Brad Smith，雙方探討如何確保美國在通訊市場的領導地位。 (工商 ) #華為 #5G 也許您會感興趣 推薦閱讀 高通推X60數據機 全球首款導入5奈米 09:102020/02/19 財經 《科技》高通推第3代5G數據機射頻系統，終端旗艦明年Q1問世 09:092020/02/19 財經 遠傳2020年財測EPS為2.46元 18:102020/02/19 財經 井琪：5G資費肯定比4G高 04:102020/02/20 財經要聞 華為已獲91個5G商用合同 歐洲過半 21:592020/02/20 財經 5G頻譜結果底定 台灣大哥大標金最低拚Q3優先開台 16:422020/02/21 科技 5G頻段決標 遠傳指出用戶平均頻寬居三雄之最 17:332020/02/21 科技 遠傳：籲政府提撥標金設立「5G基金」並制定國家標準解決建設障礙 00:182020/02/22 財經 NCC：讓民眾用得起5G 04:092020/02/22 財經要聞 《產業分析》競標落幕，電信業5G拚關關難過關關過 09:432020/02/22 財經 財經熱門新聞 慘！美半導體股大屠殺 台積電ADR中槍 - 財經 老美曝出口驚天數字…北京毀了貿易協議？ - 財經 墮落天使暴增！美股巨頭淪陷 股神也中鏢 - 財經 「加料」空姐復出回擊 長榮航：深表遺憾 - 財經 被老美追殺華為嚇怕？ 傳台積電祭狠招保命 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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