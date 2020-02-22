為了抗衡以華為為首的中國5G勢力崛起，美國官員透露，美方籌備在4月間舉行全球5G峰會，預料吸引龍頭科技企業領袖參與，以作為抗衡中國通訊設備商華為的部分行動。

財經媒體CNBC報導，白宮經濟顧問庫德洛稍早時回應表示，華府內部正討論一系列策略，包括舉行5G峰會，美國總統川普承諾參與，韓國三星集團將會獲邀出席。

報導稱，川普先前邀請美國科技巨擘主管到白宮，其中包括微軟總裁Brad Smith，雙方探討如何確保美國在通訊市場的領導地位。

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