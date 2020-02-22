已退役的日籍傳奇球星鈴木一朗要在水手隊開幕戰開球，他最近在春訓時身兼教練，模擬賽客串投手餵球，僅花了8成力量投20人次，送出4次三振。而同隊的台灣投手陳偉殷則在臉書寫下「與神同行」來表達興奮。

水手進行兩場模擬賽，一邊是總教練瑟維斯(Scott Servais)擔任投手，另一邊則是鈴木一朗。瑟維斯就笑說，「我猜來看他的球迷比我多上不少。」瑟維斯也透露一朗很適應現在的職位，「他每場開會都到場，而且認真聆聽，他很喜歡我們的年輕球員，也很興奮與他們相處，我常說他總能注意到其他人看不到的細節。」

因為是模擬賽，是以一壘有人的情況進行打擊、守備練習，一朗比平常前進3公尺處投球，包含滑球、曲球等。一朗說，「大概用了8成力量，因為要練習守備，所以要讓球被擊出去才行。」

不僅水手隊的年輕球員興奮與這位傳奇球星在同個隊伍，台灣左投陳偉殷也很高興在馬林魚隊與一朗當隊友後，能在水手再續前緣。陳偉殷今日在臉書上貼出兩人並肩背影的照片，寫道，「投完情境模擬賽的一朗前輩來看投打練習，有前輩的春訓是幸福的。」並標註「與神同行」。

(中時 )