台北市衛生局為防止新冠肺炎在社區傳播，對未配合居家隔離及檢疫者持續開罰，分別於在前2天又有11位未配合規定擅自離開指定住所的民眾各裁處1萬元，截至21日止，共開罰57人，計有52人、7萬元罰鍰計有4人；違反居家隔離規定遭開罰6萬元罰鍰1人。

北市衛生局提醒，居家隔離或檢疫者在此期間，如未配合中央流行疫情指揮中心防治措施，即依傳染病防治法裁罰，再次違規則從重裁罰，並立即執行指定處所強制安置，20日及21日已對3位及8位未配合規定者開罰，請民眾務必配合。

(中時 )