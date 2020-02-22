北市衛生局再開罰 新增11位居家檢疫違規者 11:462020/02/22 中時 游念育 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北市衛生局再開罰，前2天又有11位未配合規定擅自離開指定住所的民眾各裁處1萬元。（游念育攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市衛生局為防止新冠肺炎在社區傳播，對未配合居家隔離及檢疫者持續開罰，分別於在前2天又有11位未配合規定擅自離開指定住所的民眾各裁處1萬元，截至21日止，共開罰57人，計有52人、7萬元罰鍰計有4人；違反居家隔離規定遭開罰6萬元罰鍰1人。 北市衛生局提醒，居家隔離或檢疫者在此期間，如未配合中央流行疫情指揮中心防治措施，即依傳染病防治法裁罰，再次違規則從重裁罰，並立即執行指定處所強制安置，20日及21日已對3位及8位未配合規定者開罰，請民眾務必配合。 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #居家 #規定 #檢疫 #居家隔離 #隔離 也許您會感興趣 推薦閱讀 高雄檳榔攤遭搶 女喊「我得新冠肺炎」嚇跑強盜 08:412020/02/18 社會 新冠肺炎重創旅遊業 台東率先推出消費券 11:362020/02/18 生活 苗縣府加強防疫 20日起進出辦公大樓量體溫 16:382020/02/18 生活 防疫停學 KKBOX 與 KKTV 宣布學生族群開學前免費用 12:522020/02/19 科技 肺炎疫情衝擊企業營運 中市勞工局積極輔導 15:252020/02/19 生活 疫情意外收穫！莿桐鄉農會蒜頭精爆紅 14:492020/02/20 社會 俄駐日使館：鑽石公主號又有2俄國人染武漢肺炎 14:482020/02/20 國際 湖北設立首批23項新冠肺炎應急科研攻關專案 20:132020/02/20 兩岸 湖北監獄爆271例新冠肺炎病例 15:042020/02/21 兩岸 伊朗新增13起武漢肺炎確診病例 其中2人不治 20:262020/02/21 國際 生活熱門新聞 政府還在計較這個 前疾管局副局長心痛：陳時中恐毀在這 - 生活 4天2工廠停工！ 白牌車司機妹工廠承認了 - 生活 為何外孫女探病5分鐘就中鏢？ 醫師點出關鍵原因 - 生活 北部婦人匡列465位擴大檢驗 感染源還在找 - 生活 比酒精更方便好用 水神這些地點免費拿 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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