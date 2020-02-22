鑽石公主號撤僑行動昨展開，19名台籍旅客昨晚抵台，進行入境檢疫後，進入醫院進行採檢。醫福會執行長王必勝表示，旅客並未出現發燒或身體不適，所有人已在昨晚12點前進行採檢，1採結果今午出爐。

華航包機CI750昨晚6點46分從羽田機場起飛，歷經約3小時飛行，晚間9點48分抵達。機上共搭載30名成員，包括19位旅客及先前派往日本的醫師、4位空服員、3位護理師及3位機師。除派遣的醫師因個人防護、檢疫手續在當地完成，其餘19人在入境檢疫後，都被救護車送往醫院採檢，12點前入住負壓隔離病房。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，旅客下機後到醫院的整體情況井然有序，入境程序相當順利。此次包機採取高規格模式。旅客下機後，至隔離病房採檢2次，確定2次都是陰性，才能進入檢疫所安置14日。

指揮中心副指揮官何啟功表示，雖然日本在行李登機前有進行消毒和包膜，抵台後也由化學兵再度消毒，但為了避免乘客在裝箱時沾染飛沫或夾帶環境病毒，行李將在華航倉儲空間存放14天後再行處置。

王必勝表示，機上19名台籍旅客已在12點前入住負壓隔離病房進行採檢，我方已為旅客準備好衣物、盥洗用品。截至今早，所有旅客都未出現發燒或其他身體不適症狀，1採結果將在今午出爐，24小時後將進行2採，完整採檢結果則會在明午出爐。

(中時 )