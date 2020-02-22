歐洲開放科學雲（the European Open Science Cloud，EOSC）核准，2月21日在其官網上公示，上海科技創新資源數據中心（SSTIR）正式成為歐洲開放科學雲首家非歐洲成員機構、亞洲第一家成員機構。

EOSC是歐盟委員會2016年提出的歐洲雲計畫的重要組成部分，旨在整合全球數位化基礎設施、科研基礎設施，為歐洲研究人員和全球科研合作者提供共享、開放的科學雲服務，跨境、跨領域的科研資料存儲、管理、分析與再利用服務。

SSTIR自主研發的「人工智慧圖譜」在服務組織、資料治理、技術規範上均達到EOSC標準，並通過審核。中新網報導，「人工智慧圖譜」2019年7月在世界人工智慧大會上正式推出，並於同年12月正式上線對外服務，目前基於SSTIR打造的雲平台，利用知識圖譜的技術提供全英文的專家、論文、專利、百科、標準、圖書的關聯搜索和相關數據。

(旺報 )