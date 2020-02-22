花博時期備受矚目的巨型火紅花朵「聆聽花開的聲音」，以嶄新樣貌《聆聽花開-永晝心》繼續點亮森林的夜空。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

2020台灣燈會在台中堪稱「史上最難」，因「籌備期最短」、「展期最長」、「規模最大」加上「疫情挑戰」！台中市政府新聞局表示，開幕至今主展區后里森林、馬場園區及副展區文心森林公園仍吸引大批民眾朝聖；21日晚上總參觀人次突破千萬大關達1022萬人次，可望在最後週末再創新高。

新聞局指出，台灣燈會主展區2月8日在后里森林園區與馬場盛大開幕，森林園區主燈「森生守護-光之樹」每晚絢麗展演搭配震撼音樂，開幕至今閃耀台中夜空。花博時期備受矚目的巨型火紅花朵「聆聽花開的聲音」，以嶄新樣貌《聆聽花開-永晝心》繼續點亮森林的夜空。

以動物為主題的「動物狂歡嘉年華燈區」在后里馬場園區，「萬獸之王」獅子戴著華麗的面具，帶領大象、腕龍、羊駝等動物盛裝出席台灣燈會，成為全國最大花燈動物園，到夜晚整個展區搖身變成大型派對，所有的動物們都動起來，點頭張嘴揮手十分可愛。

副展區去年12月在文心森林公園點燈，台中市政府特別引進「戽斗星球」、「熱帶水果鳥」等國際IP授權，引爆熱潮！展區內有生肖遊園地、熱帶叢林、節慶嘉年華、繽紛世界、國際明星會5大燈區，共52座燈組，加上放大版的扭蛋明星，呼應副展區「童趣樂園」主題。

市府強調，副展區生肖遊園地燈區除傳統12生肖外，還能看到埃及文化的鱷魚、越南的貓等各國不同的生肖；熱帶叢林燈區展示瞪羚、大象、狐獴、河馬等，帶領民眾認識各種動物；節慶嘉年華燈區有許多聖誕樹、雪人、麋鹿等聖誕節系列花燈，令人嘆為觀止！

(中時 )