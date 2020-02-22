臺南市議會訪美團21日拜訪佛羅里達州州眾議會，州參眾兩會無異議通過加強臺灣與佛羅里達雙邊關係決議文，22日再訪奧蘭多市長Buddy Dyer，市政廳會場奏國歌並有醒獅團開場，讓訪美團成員感到暖心。

奧蘭多市與臺南市早在38年前就締結姊妹市，因為距離遠，兩市往來有限；台南市議會訪團這次到奧蘭多市府，重拾雙方聯繫，台南市議長郭信良希望未來不僅年年舉辦臺灣日，也能有臺南日。

奧蘭多市長Dyer強調台灣是美國在東亞地區重要的策略夥伴，雙方無論是在經濟、軍事、文化上都有很深的合作，他宣布將每年2月19日訂為兩市友好姊妹市紀念日。

郭信良準備臺南名產芒果乾及東山咖啡給奧蘭多官員分享，邀請Dyer實際到臺南一遊，品嘗新鮮的芒果滋味及臺南的特色小吃，建立與台南市實質合作與交流機制，讓雙方的情誼更加鞏固並共同提升國際地位。

郭信良表示，美國是台灣堅實盟友，此行訪問感受到美方對台灣的重視，在異鄉見到對台灣熱情的僑胞，倍覺感動。

(中時 )