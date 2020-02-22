新浪財經22日援引外媒報導，有消息人士透露，武漢肺炎疫情影響iPhone代工廠商富士康等業者復工，蘋果公司將被迫推遲廉價版iPhone的發布時間。

報導稱，據蘋果內部消息人士指出，公司原計劃在3月31日舉行iPhone SE2的發布會，並於4月3日發售新手機，惟現在計畫不得不推遲，因代工廠商富士康的產能不足50％，將難以達到上市後的市場需求。

另有供應鏈人士表示，根據富士康之前的規劃，希望在2月底恢復中國大陸5成生產，並擬於3月恢復80％生產。

(工商 )