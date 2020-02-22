疫情拖累復工 蘋果平價版iPhone延後發表 12:322020/02/22 工商 李書良 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新浪財經22日援引外媒報導，有消息人士透露，武漢肺炎疫情影響iPhone代工廠商富士康等業者復工，蘋果公司將被迫推遲廉價版iPhone的發布時間。 報導稱，據蘋果內部消息人士指出，公司原計劃在3月31日舉行iPhone SE2的發布會，並於4月3日發售新手機，惟現在計畫不得不推遲，因代工廠商富士康的產能不足50％，將難以達到上市後的市場需求。 另有供應鏈人士表示，根據富士康之前的規劃，希望在2月底恢復中國大陸5成生產，並擬於3月恢復80％生產。 (工商 ) #iPhone #富士康 #復工 #蘋果 也許您會感興趣 推薦閱讀 《產業分析》零組件供應鏈：未缺料不漲價，上下一心共體時艱 12:162020/02/18 財經 iPhone SE 2驚爆相機縮水 恐成最大缺點 12:482020/02/18 科技 閩蘇魯台企 拚3月初全面復工 04:092020/02/19 焦點新聞 美利達山東廠復工 返工率估達七成 04:102020/02/19 證券．權證 力山及帝寶大陸廠收到核准復工通知 正式復工 11:322020/02/19 財經 四大投行 唱旺蘋果 04:102020/02/20 財經要聞 巨大、美利達 大陸廠區全復工 04:102020/02/20 證券．權證 永冠-KY宣布江蘇鋼銳接獲復工通知 21日復工 20:212020/02/20 財經 6省市復工逾7成 昆山近100％ 04:092020/02/22 焦點新聞 陸藍領復工進度達56％ 04:092020/02/22 全球財經 財經熱門新聞 慘！美半導體股大屠殺 台積電ADR中槍 - 財經 老美曝出口驚天數字…北京毀了貿易協議？ - 財經 墮落天使暴增！美股巨頭淪陷 股神也中鏢 - 財經 「加料」空姐復出回擊 長榮航：深表遺憾 - 財經 被老美追殺華為嚇怕？ 傳台積電祭狠招保命 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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