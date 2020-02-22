新演員袁子芸從小就讀雙語學校，畢業於UC名校加州大學聖塔芭芭拉分校，回台後從事公關職務，因緣際會下接觸廣告拍攝，進而走上演員之路。她出道4年，遇到的第一位貴人就是「國民女神」陳妍希，陳更把終身大事的重要職位，託付予她。

陳妍希（中）結婚找來袁子芸（左二起）、陳喬恩、阿嬌、胡冰卿及閨蜜當伴娘。（祖與占影像製作提供）

袁子芸的表哥是陳妍希的高中同學，袁剛從美國回台時就曾跟陳碰面，兩人因此相識，後來陳2016年與陳曉在北京舉辦盛大婚宴，就邀袁擔任6位伴娘之一，袁感謝說：「她結婚找我當伴娘，其實不是非我不可，其他伴娘都是大明星，陳喬恩、阿嬌（鍾欣潼）、胡冰卿，她是刻意想讓我曝光。」

而袁子芸的第一部戲劇作品，就是她穿著伴娘服在陳妍希的婚禮上談成，袁在婚禮會場透過引薦認識一位戲劇製作人，拿到了人生第一個角色，雖然不算是要角，但這樣的機會也讓她感念在心。

袁子芸出道4年，第一部演出的電影就是《一齣好戲》。（粘耿豪攝）

之後袁子芸正式開始闖星途，3年前參演由黃渤自導自演、舒淇、王寶強、張藝興等人主演的電影《一齣好戲》，袁說：「一開始覺得他們都是『大神』，碰到舒淇跟黃渤本人後，覺得大家就像是一般人，像黃渤當演員的時候，喜歡跟大家聊天，聊一聊又被抓去當導演，舒淇則給人很調皮的感覺，會一直嗆導演，而我的角色是有點暗戀張藝興的。」

演出《一齣好戲》是袁子芸難能可貴的經驗，卻也是一次極大的打擊，她看了正片後才發現自己的鏡頭不多，「當下真的有點失落，明明有做了演出。」演員這條路並沒有那麼簡單，接下來幾年她拍了一些網劇，卻總覺得沒有進步，進而懷疑起自己到底是不是這塊料。

去年中，袁子芸還是起了放棄演員職業轉行的念頭，加上10月飛去美國找妹妹，發現妹妹在美國一邊工作一邊念研究所，經濟狀況非常穩定，「她說我也可以去做她的這個工作，就是科技業的專案經理，說我來做完全沒問題，我就想如果當時留在美國好好的工作，我也能像她一樣穩定。」

袁子芸在思考轉行的徬徨期躊躇了4個月，最終沒讓她離開演藝圈的原因，竟是一個單純「不甘心」的念頭，「我好像還沒有盡到全力，感覺放棄了之前做的努力就白費了，加上剛好又有一個試鏡，讓我又找到演戲的快樂，2020年有種能量回來的感覺，相信今年會比去年更好。」

(中時 )