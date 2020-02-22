大陸湖北省赤壁市友一名8歲的劉姓男童，本月20日在家中玩耍時，不慎受傷插傷左眼球，導致左眼凹陷、失明，「眼球裡的東西已經流出來」，但因湖北是新冠肺炎疫情的主要疫區，當地醫護全都被調配前線對抗疫情，目前沒有醫院能幫他開刀。現在已經過了超過30小時，孩子的眼球還不時滲出血水，家人現在希望當地政府能開通所謂「綠色通道」，讓男童以最快時間動手術。

赤壁市第二人民醫院診斷證明書。（圖／翻攝自澎湃新聞）

據大陸《澎湃新聞》報導，劉小弟是在本月20日下午，在家中玩耍時，被一根棍子絆倒而戳傷左眼，隨後被送到赤壁市第二人民醫院進行治療。該醫院醫生表示，男童左眼球已經凹陷、失明，眼球裡的東西已經流出來，醫院無法做手術，第一時間建議男童轉院。

但當時受到新冠肺炎疫情影響，劉爸爸把孩子轉送到武漢市愛爾眼科醫院。但該院當天值班的醫生告知，若要進行眼科手術，就需要提供患者無感染新冠肺炎的證明，不然就無法辦理住院跟手術。劉爸爸只好又帶著兒子，去武漢大學人民醫院，做了全套的新型冠狀病毒檢測，結果顯示並無感染。

劉爸爸無奈的說，從孩子受傷至今，已經將近30多個小時過去，孩子的傷口還不時滲血，到現在都還無法住院接受手術，也錯過了打破傷風的最佳時機，他希望能開通綠色通道，讓孩子的眼睛能夠儘快得到治療。

而武漢市愛爾眼科醫院負責接診的蘭姓醫生表示，醫院自接診劉小弟後，已按照最快流程處理，目前院方計畫，為劉小弟預約22日上午眼科主任的診，屆時是否住院或手術，一切要等主任看完診後才能決定。

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(中時電子報)