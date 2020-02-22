罷韓總部近期被高雄市選委會要求說明清楚，罷韓總部「違法設立」情事，否則將裁罰10萬-100萬元罰鍰。對此，WECARE發起人尹立今開記者會痛批，「高雄市選委會過度擴張行政裁量權，選委會完全是『球員兼裁判』」。

高雄市選委會21日發給罷韓團體一封信函，內容表示光復高雄總部違法設立，將「裁處10萬元以上100萬元以下罰鍰，並限期提出陳述書」。

據《自由時報》今(22日)報導，對於選委會要求說明罷韓總部一事，提案法定領銜人陳冠榮在高雄總部指出，選委會上至副市長、下至民政局長，都兼任選委會一級主管，罷免案關乎這兩人職務去留，明顯「球員兼裁判」，有利益衝突的問題。同時，尹立也強調，「罷韓至今，市選委會信用破產，還存在利益衝突。他再次呼籲，政務官應全面退出選委會，讓選務回歸公正」。

對於罷韓連署份數合計已超過45萬份，預估到3月中旬第二階段連署書送交選委會，份數會突破50萬份」。高雄市府新聞局則回應，「選舉已經結束，肺炎疫情還在不斷變化，此時還在拚政治，只想著搶資源與位子非市民之福」。

(中時電子報)