海洋廣場排隊人龍連綿約150公尺，現場秩序良好。（許家寧攝）

搶頭香的婦人6點多天剛亮就來排隊。（許家寧攝）

業者提供5000片醫用口罩給基隆人，一人可索取兩片。（許家寧翻攝）

業者邀請民眾合影一起為防疫加油。（許家寧攝）

開學在即，台北有企業公司今早10點在基隆、台北同地各發送5000片醫用口罩給民眾防疫使用，每人可免費索取2片，基隆港海洋廣場一早重現7、8日光南送免費一般口罩排隊人潮，有慢來民眾看到上百公尺人龍，驚呼「攏排到美國去了！」

搶頭香的阿嬤說，她天剛亮6點多就來排隊，當時海洋廣場都還沒有人，後來廠商到場後還關心她要不要帳篷休息下；另有一家四口一起來排，一口氣拿到8片口罩，欣喜離去，也有排隊民眾認為業者相當有誠意，比到藥局排隊省了10元，就是小確幸。

業者表示，因為旗下涮涮鍋員工衛生安全需求，購買近萬個醫療級口罩，目前除了留用員工備用外，已經報備衛福部將部分口罩捐贈出來，除先捐3000個給基隆市消防局，因應下周就要開學，也採實名制每人發送兩片醫療用口罩，共5000片。

業者指出，看到各地口罩一罩難求，會選擇這兩個地方發放，則是因為公司內部的幹部就是基隆人，所以回饋家鄉，基隆只有22日當天，台北為22、23兩日，感謝寧夏夜市觀光協會理事長林定國引薦協助發放，歡迎有需求的民眾索取。

(中時 )