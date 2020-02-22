日韓新冠肺炎疫情肆虐，中央疫情流行指揮中心今早在記者會公布，將兩國旅遊疫情建議至「第二級警示（Alert）」。觀光局表示，團客申請退費，扣除必要費用，旅行社至多只能收5%的補償費，至於自由行的機票部分，交通部下周也將召開會議討論。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，日、韓兩國最近病例爆增，但考量我國與該兩國往來密切，故即日起提升該兩國旅遊疫情建議至「第二級警示（Alert）」，民眾至當地應採取加強防護措施，目前也不排除對日韓邊境進行管制。

觀光局於18日已依照旅遊疫情建議訂定處理方案。當旅遊等級為一級時，按照《國外旅遊定型化契約》第13條規定，旅行社可收5到100%不等的賠償費，而二級的部分，則是根據《國外旅遊定型化契約》第15條，扣掉必要費用（含行政規費）旅行社最多不可收超過5%的團費，若未來提升至三級，扣除必要費用（含行政規費），旅行社需全額退費給民眾。

至於自由行的旅客，有關機票退、改票的需求，交通部民用航空局表示，有柔性勸導航空公司共體時艱，減少旅客的損失與不變。交通部下週也將邀集國籍業者繼續討論，希望協調出兼顧航空公司經營及消費者權益的方案。

(中時電子報)