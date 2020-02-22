新店拉麵店更換瓦斯 瞬間燃燒未蔓延 12:232020/02/22 中時 王揚傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新店區拉麵店上午更換瓦斯管線時發生火警。（王揚傑翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市新店區三民路1樓拉麵店今（22）日上午11時20分更換瓦斯管線時時，突然瞬間燃燒，現場冒出白煙，但火勢並未蔓延，燃燒廚房面積約3平方公尺，1名18歲男員工滅火時四肢輕微燙傷、意識清楚，送新店耕莘醫院，另名24歲男員工及47歲鄰居協助滅火時吸入煙氣，預防性送新店慈濟醫院，新北市消防局已在調查起火原因。 (中時 ) #新店 #燃燒 #滅火 #醫院 #員工 也許您會感興趣 推薦閱讀 武昌醫院院長劉智明 傳出感染新冠肺炎去世 00:482020/02/18 兩岸 童醫防疫藥安全 慢箋領藥不進醫院 04:102020/02/18 證券．權證 香港出現第二宗肺炎死亡個案 死者曾有大陸旅遊史 13:152020/02/19 兩岸 當當網員工家屬確診 員工全返家辦公 16:392020/02/19 財經 派遣醫療隊 湖南衛健委徵召旺旺醫院 20:582020/02/19 兩岸 台資旺旺醫院 被指定救治定點 04:092020/02/20 焦點新聞 藉專門高鐵列車，加速人員返工 和碩昆山廠啟動專列 04:102020/02/21 產業．科技 梁佑南睹兒頭破血流 花花滅火救女兒 17:442020/02/21 娛樂 王惠美到秀傳感謝防疫作為 秀傳：醫院是最安全的地方 19:082020/02/21 生活 武漢將增建19家方艙醫院 儲備床位目標3萬張 19:262020/02/21 兩岸 社會熱門新聞 疫情意外收穫！莿桐鄉農會蒜頭精爆紅 - 社會 浙江監獄疫情大爆發 竟因獄警隱瞞旅遊史 - 社會 女兒遭性侵父親幫討公道 雙親護子反遭毆四肢全癱 - 社會 結婚怎麼不說？蘆洲男火燒同居女 理由曝光 - 社會 他傳暗號「蜜汁香鵝」 邀人妻鐵皮屋嚐38.5度快感 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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