新北市新店區三民路1樓拉麵店今（22）日上午11時20分更換瓦斯管線時時，突然瞬間燃燒，現場冒出白煙，但火勢並未蔓延，燃燒廚房面積約3平方公尺，1名18歲男員工滅火時四肢輕微燙傷、意識清楚，送新店耕莘醫院，另名24歲男員工及47歲鄰居協助滅火時吸入煙氣，預防性送新店慈濟醫院，新北市消防局已在調查起火原因。

(中時 )