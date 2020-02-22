大陸國務院調配各省市醫療團隊支援疫情最嚴重的武漢及湖北，衛健委統計，大陸10％的重症力量都到武漢支援。由於數千名醫護人員在短時間齊聚武漢及湖北，且需每人1間房，當地旅宿無法負荷，因此，交通運輸部門調度7艘三峽遊輪緊急馳援，做為「水上酒店」，總計可提供1469個床位。
以21日中午最先抵達王家巷碼頭的長航集團重慶公司「藍鯨號」為例，全船長91.5公尺，船寬16.5公尺，有5層客區甲板，共101間標準客艙，202張床位，2樓還有一個可同時容納210人的餐廳。
宜昌江騰遊輪的「仙娜」、「皇家花苑」、「皇家盛世」、「皇家星光」，以及宜昌隆基旅運的「長江孚泰」、「長江孚泰2號」等6艘三峽遊輪，今天也陸續抵達武漢。
7艘遊輪靠岸後，由武漢市江岸區疾控中心的工作人員上船進行消殺工作，確保衛生防疫安全；船隊還配有垃圾處理船，專門處理遊船垃圾和油污。
(旺報 )
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