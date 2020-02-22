台南市1名方姓補習班負責人，哄騙一名當年只是小五的女學生小花（化名）與他交往，兩人2年來在補習班教室及地下室等地點，嘿咻259次，小花升上高中後決定不再交往，方男竟散布謠言，導致親友對她不甚諒解，小花求助無門才對母親吐露實情，台南高分院依對14歲以上、未滿16歲女子性交罪，判方男8年6月徒刑。

據「三立」報導，小花從國小5年級開始，就到方男的補習班補習，方男2014年1月間向小花告白，並佯稱等她滿18歲就會結婚。小花因當時對愛情懵懂無知，便答應交往，方男就利用每週一到週六的補習時間，將小花帶3樓房間或地下室嘿咻。

小花升上高中後，不想再方男交往，方男竟利用她成績不理想為由，散布小花誤交損友謠言，小花求助無門下，接受表姊及阿姨的勸說，對母親說出與方男的不倫戀，母親得知後帶著小花到警局報警與提告。

台南高分院認為，方男為逞一己私慾，竟哄騙小花交往並發生性行為，嚴重影響小花身心健全發展，惡性重大，遂依116個對未滿14歲女子性交罪，分別判處3年6月徒刑，另外涉犯143個對14歲以上、未滿16歲女子性交罪，分別判處8月徒刑，合併應執行8年6月徒刑，全案仍可上訴。

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(中時電子報)