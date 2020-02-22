日本新冠肺炎疫情不斷增溫，傳統的「大相撲」目前尚無改期計畫。大相撲每年有6場大賽，1月的「初場所」順利落幕，3月8日在大阪府立體育會館的「春場所」可能有麻煩，相撲協會官方呼籲進場者務必洗手，預計在場館使用消毒液和體溫計。

「大相撲」是日本重要傳統大賽，也是容易造成群聚感染的室內競技。目前非必要的活動已經取消，包括本月25日「嬰兒合影會」(媽媽帶著幼兒給相撲力士合照)，以及28日公開練習賽(公開稽古)都被停辦。

今年1月「初場所」平安落幕，德勝龍以幕內最低階的力士身分(前頭17)爆冷奪下優勝，並獲得敢鬪賞、殊勳賞，成為業界傳奇。德勝龍出生6個月大就重達10公斤，小學畢業時100公斤，今年33歲體重188公斤，自幼食量驚人。

「春場所」若改期將會擠壓到5月「夏場所」賽程，不過官方也表示實際情況要再看看。如果7月底的奧運都引起外界疑慮，大相撲5月「夏場所」甚至是7月的「名古屋場所」都可能要重新審視。

(中時電子報)