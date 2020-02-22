世界衛生組織（WHO）組成的專家已在大陸的北京、廣州以及四川就地調查新冠肺炎疫情，但未到訪爆發原點武漢市，引起外界懷疑陸方是否有所不願公開。對此，WHO秘書長譚德塞宣布，正在大陸考察的國際專家聯合小組22日將前往武漢，在疫情爆發中心展開工作，增進了解病毒與疾病的嚴重性。

自大陸武漢市自2019年12月起爆發2019年冠狀病毒疾病（COVID-19），並擴散至各省及世界各國。而譚德賽先前表示世衛將組織派出國際專家聯合小組前往大陸後受到高度矚目，從專家人員組成到考察地點都成為新聞焦點。不過自傳出WHO專家參訪行程中包括了北京、廣州與四川，但並未包括疫情爆發核心湖北省武漢市，引起外界懷疑陸恐有所隱瞞。

據新華社報導，譚德塞宣佈WHO專家小組將前往武漢，在疫情中心展開調查工作。此前譚德塞表示，該團隊匯集包括美國在內的全球9個機構的流行病學、病毒學、臨床管理、疫情控制和公共衛生專家，如美國疾病預防控制中心、美國國家衛生研究院、俄羅斯國家肺結核和傳染病醫學研究中心、德國科赫研究所等機構的專家。

而中國衛生政策與管理學會會長陳希先前也已表示，為何WHO原先參訪行程未經過武漢市或湖北省，主要原因應該是湖北當前處在防控疫情的關鍵期，接待能力有限。

(中時電子報)