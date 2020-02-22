不懼當前新冠肺炎疫情，國際指數巨頭富時羅素如約提升對A股的納入因數。富時羅素21日晚間公佈了其旗艦指數2020年2月半年度指數評議結果，本次季度調整如期將中國A股的納入因數由15％提升至25％。此前富時羅素的官方測算，這次擴容預計將給A股帶來40億美元的被動資金流入。

至此，兩大國際指數巨頭MSCI和富時的首階段納A進程即將結束，這也意謂著國際指數針對A股的擴容將有所放緩。

東方財富網22日報導，富時羅素方面表示，第三批次的正式生效將在2020年的3月23日(週一開盤)，即被動資金將在3月20日(週五)收盤前全部到位，且並不會受到疫情的影響。至於後續的擴容納入事宜，目前要等第三批次納入結束後，再根據之前納入的結果來決定如何進行下一階段的市場諮詢和評估。

值得注意的是，本次富時A股相關指數調整並未涉及科創板，且均為滬深股通標的。在此次調整之前，富時羅素納入A股方案分為三步實施，調整實施完畢後，A股納入因數比例將從15％提升至25％，此前，方案前兩步驟已實施完成。

公告顯示，富時旗艦指數富時全球股票指數系列（簡稱富時GEIS）本次新納入88檔中國A股，並對53檔已入選的個股依據最新市值變動重新分類，1檔個股被剔除出微盤股。

(工商 )