桃園市張姓男子平時喜好騎自由車，前日自主訓練，騎車行經尖石鄉時不慎發生事故，張男自20公尺高的橋墩墜落至河床，當場重傷無法動彈，手機和單車又都掛在樹上不能求救，只能在冰冷河床度過1夜，所幸警方即時搜索，最終找到張男將他送醫，急救後已無大礙。

前日晚間9時許，張男騎自由車誤上部落便道，又在閃車時發生事故，張男跌落橋墩掉在20公尺深的河床，而車輛和手機一同掛在樹上，受傷而動彈不得的張男只能在河床上度過1夜。

而昨日下午1時許，自行車被風吹落，張男順利取得手機，立刻打給親人求救，卻因誤報地址而讓家屬撲空，張男家人則立刻向警方求援，員警依據張男「有教會」、「躺在橋下」的描述，順利找到奄奄一息的傷者，立即將他送醫。

張男在急救後已無大礙，家屬也不斷向警消致謝，橫山警分局則呼籲，駕駛慢車的朋友要注意車前狀況，車身照明及反光設備要齊全，才能快樂出門，平平安安返家。

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(中時電子報)