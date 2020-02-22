劉真在《康熙來了》跟小S鬥舞畫面逗樂不少觀眾。（圖／中時資料照片）

劉真甦醒話題創1.2億閱讀量。（圖／翻攝自新浪微博）

大陸網友替劉真打氣。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

44歲「國標女王」劉真日前驚傳因心臟問題開刀，過程中心臟驟停，如今已使用葉克膜搶救中，昨(21日)傳出劉真甦醒好消息，讓不少人鬆了口氣，消息傳到微博，「劉真已平安甦醒」話題創下2.4億閱讀量，而讓對岸網友如此關注此話題，大部分人都是因4年前停播的《康熙來了》認識劉真。

劉真22年前演出《金大班的最後一夜》出道，舞蹈基礎超強的她，芭蕾舞、國標舞等樣樣精通，又因在國標舞比賽中奪冠，被封上國標女王稱號，而她也因此受邀到《康熙來了》，為了「笑」果多次和也常秀國標舞藝的小S槓上，兩人在節目裡尬舞、搶表現，逗樂許多觀眾。

而大S過去代班《康熙來了》也因愛買鞋成癡自曝和劉真的「競爭關係」，大S當時坦言演藝圈中的買鞋最大敵人就是劉真，她每次到百貨公司賣鞋專櫃時，都會先問店員劉真有沒有來過，若大S先到，就會不客氣地把新鞋買走，有次兩人一前一後出現同個專櫃，大S還曾得意嗆劉真：「我先買走囉」。

昨劉真傳出病況回穩甦醒，新浪娛樂、鳳凰網娛樂等大陸媒體也報導，相關話題在微博創下2.4億閱讀量，大陸網友說：「太好了！一定要好好恢復身體，還等著看你繼續跟小s互嗆啦」、「快點好起來，加油練舞才能超越小S啊」、「真姐，小s等著你和她搶鞋子搶包包呢！身體健康！」、「劉真老師高跟鞋出新款了哦！大S已經到場！」。

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(中時電子報)