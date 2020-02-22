大陸國家主席習近平20日回信給美國蓋茲基金會聯席主席比爾蓋茲，感謝他和蓋茨基金會對中國防控新冠肺炎疫情工作的支援，呼籲國際社會加強協調、共同抗擊疫情。習近平說，在中國抗擊疫情的關鍵時刻，「你和夫人領導的基金會慷慨解囊，你給我寫信表達對中國人民的支持，我對此表示衷心的感謝」。

新華社報導，習近平指出，疫情發生後，他提出堅定信心、同舟共濟、科學防治、精准施策的總要求，舉全國之力進行防控，採取一系列前所未有的防控和救治舉措，取得了重大成效。堅決維護中國人民生命安全和身體健康，也堅決維護世界各國人民生命安全和身體健康，努力為全球公共衛生安全作出貢獻。

習近平表示，人類是一個命運共同體。戰勝關乎各國人民安危的疫病，團結合作是最有力的武器。蓋茲基金會很早就加入全球抗擊新冠疫情的行動，發揮積極作用。他支援蓋茲基金會同中方有關機構的合作。

蓋茲基金會由比爾蓋茨及其夫人梅琳達共同成立，在疾病防疫、扶貧減貧等多個領域與中國長期開展合作。1月27日，蓋茲基金會宣佈提供500萬美元緊急贈款，支援中國抗擊新冠肺炎疫情。之後，承諾投入最高1億美元贈款，其中一部分用於中國加速在藥物、疫苗及診斷方法研發等方面的工作。近日，比爾蓋茲也專門致信習近平，表示將堅定支持中國打贏這場關鍵戰役。

(中時 )