50歲蘇姓男子不滿22歲越南籍黃姓按摩女，隱匿已婚身分仍與他交往同居2週，因此埋下殺機，17日凌晨3時到黃女上班的養生館潑油縱火活活將黃女燒死，狡猾的蘇男犯案後數次變裝、設立斷點躲避追緝，逃逸5天後21日下午遭蘆洲警方逮捕，全案朝殺人、縱火等罪嫌偵辦。

據了解，蘇男常出入聲色場所，於蘆洲區中華街上某養生館認識代號為16號的黃女，黃女面容姣好，蘇男多次指名黃女服務，雙方互有好感，相戀後曾同居樹林區套房約2週時間。

一月中蘇男無意間得知黃女已婚身分，雙方爆發爭執蘇男不斷質問對方「妳結婚了怎麼不說？」蘇男由愛生恨， 17日凌晨3時許，帶著汽油打火機跑到養生館內劈頭就喊「找16號！」未待櫃台回應，就朝員工潑灑汽油更作勢點火，隨後硬闖入內，朝黃女潑灑汽油，並持打火機點燃汽油縱火，黃女被活活燒死。

狡猾蘇男犯案後立即將手機丟棄，並多次透過變裝、變換交通工具前往人群較多的場所躲避警方查緝，蘆洲警方在新北市刑大、中壢警方聯手，掌握蘇男藏匿桃園中壢友人住處，21日傍晚將蘇男緝拿歸案，訊後將朝殺人、縱火等罪嫌偵辦。

(中時 )