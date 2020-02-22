《後宮甄嬛傳》是許多影迷心中的經典宮鬥劇，除了狠角色孫儷、蔣欣讓人印象深刻，其中演出溫婉可人、下場卻慘死的「瑛貴人」毛曉彤也因此爆紅，而她現實生活中，曾親眼抓姦男友，甚至被親生父在節目中討2.3億，還放話搞垮她，人生路竟和戲路一樣坎坷。

毛曉彤和陳翔因《神鵰俠侶》擦出愛火，交往2年傳因男方劈腿情斷。（圖／翻攝自毛曉彤微博）

陸版神鵰俠侶被稱「最美郭芙」 卻慘遭劈腿

毛曉彤2014年接演于正版的《神鵰俠侶》，飾演原著裡不討喜的刁蠻女郭芙，卻意外受到網友好評，還被封為「最美郭芙」，也因為此劇，她和同劇飾演「陸展元」的陳翔結緣，兩人2015年多次被拍到甜蜜約會，共宿男方北京住處而傳出戀情。陳翔隨曾微博曬出牽手女方的照片並標記對方：「很高興遇見妳」，毛曉彤也回應「請多指教」，高調公開戀情，受到粉絲祝福。

沒想到認愛僅短短兩年，兩人宣布分手，更爆出男方劈腿，被毛曉彤當場抓姦在床，當時大陸男星龐瀚辰的經紀人也是毛曉彤的閨密，先發文暗指陳翔出軌女星江鎧同，毛曉彤後來在微博發文「從沒想像過這一幕會出現在我眼前」，雖沒指出何事，但網友多聯想可能親睹男友劈腿。幾天後，陳翔便宣告與毛曉彤分手，還說「感情之初由我而起，作為男人，是我沒有保護好曉彤，讓她在這段感情裡受到了諸多傷害，萬分歉意。」

分手後，陳翔疑似出軌影片流出，遭拍帶妹回家被毛曉彤撞見。（圖／翻攝自大聖打娛微博）

男友愛上別女星 疑似偷情影片成熱搜

兩人分手4個月後，網上流出一段監視器畫面，日期是2017年10月1日，正是毛曉彤悲傷PO文的那一天，當時陳翔在晚間8點多帶著江鎧同返家，未料毛曉彤當晚結束工作也返回住處，後來江鎧同匆忙離開，接著毛曉彤發文「從沒想像過這一幕會出現在我眼前」，2日凌晨毛曉彤便連夜搬離男方住家，在她離開搭電梯時，陳翔還緩慢跟在身後，兩人看來都心事重重。

影片曝光後，陳翔第一時間解釋只是朋友間的正常交往，也道歉與毛曉彤的關係是自己處理不好、不夠成熟，才導致後來的局面。但事情還沒完，後來又有毛曉彤和造型師好友的對話曝光，內容提到毛曉彤撞見江鎧同和陳翔在家，「我手都在抖」，要求對方來接自己，好友稱因看不下去自分手後毛曉彤不斷被男方粉絲攻擊，才決定揭開真相。事後，毛曉彤也曾出面回應，認為感情是私事不想多提，不管男方有新戀情或是如何，她都不想去評價，日後只會專心工作，作個好演員。

毛曉彤父親上節目控她棄養，獅子大開口討2.3億贍養費。（圖／翻攝自吃瓜鵝每日速報微博）

親父公開要錢2.3億 嗆不給一起下地獄

而令網友心疼的是，毛曉彤不只在感情受傷，竟連親生父親也出來添亂。前年一名中年男子上節目透露女兒是當紅影星，拍過不少古裝劇，卻沒給過自己任何撫養費用，並稱對方紅了就斷聯繫，他便決定公開露面給女兒施加壓力，甚至要求女兒付5千萬人民幣（約2.3億台幣）贍養費，並嗆「一次性了結，老死不相往來」、「不給錢，咱們一起下地獄吧」，而據男子提出的種種線索，眾人猜測其女兒就是毛曉彤，但毛曉彤方面都未回應。

事後，這名疑似毛曉彤父親更被爆出與節目組的對話，內容直接寫出毛曉彤的名字，男子表示毛的母親幫女兒改名字前沒經過他同意，因此要求毛曉彤把名字改回本名，甚至開口要求毛曉彤要提供自己的生活質量必須與毛曉彤的母親平等。最後男子還因不甘威脅沒下文，打算合作和毛曉彤對立的人，準備打擊毛曉彤，同時找媒體作文章，逼對方出面面對。

毛曉彤被愛情親情雙雙背叛的經歷，讓不少網友直呼心疼。（圖／翻攝自毛曉彤微博）

男子如此誇張的行徑，讓許多網友看不下去，並挖出原來該名男子曾吸毒入獄，且在毛曉彤哺乳時期，父母已經離婚，毛曉彤根本是由母親扶養長大的，男子只是趁毛曉彤當紅想大撈一筆。像毛曉彤這樣背景的女星，要在大陸出頭非常不容易，但紅了卻又歷經這麼慘事，只能選擇堅強面對。

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(中時電子報)