罷韓行動法定領銜人陳冠榮（中）認為，設置辦事處屬於權利而非義務，領銜人「得」設置，而非必須設置。（Wecare高雄提供／袁庭堯高雄傳真）

尹立強調，「罷韓總部」是Wecare高雄的總部，實際上只是連署書代收點。（袁庭堯攝）

高市選委會發文，強調罷韓總部違法設置，將面臨10至100萬元裁罰。（Wecare高雄提供／袁庭堯高雄傳真）

罷韓團體日前才宣布連署進度超標、朝50萬份邁進，21日晚間在臉書發文憤怒指控，高市選委會認定罷韓總部違法設置，將面臨10至100萬元裁罰。法定領銜人陳冠榮22日上午痛批高市選委會擴權找碴，尹立則揶揄是否嫌罷韓票數不夠多。

高市選委會來函指出，領銜人陳冠榮自2019年12月26日向中選會正式提案罷免後，未依「公職人員罷免辦事處及辦事人員之設置及徵求連署辦法」第8條規定，於期限（2020年1月2日）前提出設置罷免辦事處及辦事人員之申請。

經監察小組委員調查後，認定罷韓總部違反選舉、罷免辦事處設立相關法規，將依公職人員選罷法第110條第1項規定，可裁處10萬元以上100萬元以下罰鍰，並限期10日內提出陳述書，逾期視同放棄陳述機會。

陳冠榮認為，依照法規，設置辦事處屬於權利而非義務，領銜人「得」設置，而非必須設置。陳冠榮痛批韓國瑜及高市選委會擴權找碴，恣意解釋法條、惡意阻擾罷韓行動。

位於高雄市自立二路的罷韓總部自1月29日開張，Wecare高雄發起人尹立強調，「罷韓總部」是Wecare高雄的總部，實際上也只是連署書代收點之一，並非陳冠榮的辦事處。

尹立質疑此次檢舉的角色到底為何，他表示，高市選委會本應絕對中立，卻屢次刁難罷韓行動，信用令人質疑。尹立更質疑，高市選委會迄今尚未針對一階剔除的一千多份連署書公開解釋原因，他擔心二階連署書審查時會遭受相同的對待，甚至造成無法投罷免票。

尹立也再次呼籲政務官全面退出高市選委會，讓選務回歸公正。他表示，接下來會按規定提陳述書，若高市選委會真要開罰，他們也尊重，但屆時也會主張行政救濟。

(中時 )