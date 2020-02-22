▲縣府呼籲大眾，宜居家檢疫、居家隔離的民眾，務必確實配合防疫政策相關規定，切勿心存僥倖，以身試法，不但荷包失血，還危害自己與他人健康。（楊樹煌攝）

埔里鎮吳姓民眾日前從大陸返台，為居家檢疫個案，卻在檢疫期間，擅自外出，並搭乘大眾運輸工具，環島遊走，南投縣政府透過相關系統與警政單位搜尋，才將吳姓鎮民尋獲，昨(21)日除強制其返回檢疫所，並依法從重裁處15萬元罰鍰，創下南投縣首起被重罰的案例。

南投縣副縣長陳正昇指出，目前新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷升溫，吳某未依規居家檢疫，卻擅自外出，到處趴趴走，該情節已嚴重影響檢疫防治及公共安全，依規可裁處1萬元至15萬元罰鍰，縣府為確保民眾健康與權益，決定裁處最重的15萬元罰鍰，期能有效到警示效果。

南投縣政府衛生局長黃昭郎也表示，目前南投縣內居家檢疫人數有400多人，為了民眾的健康與安全，也防止疫情擴散，縣府對居家檢疫的民眾，均委由里長、里幹事與警方人員嚴格監控，吳姓民眾無故擅離居家檢疫處所，已嚴重危及公共安全，21日經里辦公處報請警方與衛生單位協尋，於晚間將其尋獲，縣府已無法容忍，因而決定祭出重罰。

南投縣政府並表示，目前中央刻正修訂「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例草案」，未來該特別條例通過後，不遵守居家檢疫、居家隔離措施者，將大幅提高罰鍰（違反居家檢疫措施者得裁處10萬-100萬元罰鍰、違反居家隔離措施者裁處20萬-100萬元)。

南投縣政府並呼籲大眾，請大家務必配合政府防疫措施，切勿心存僥倖，以身試法，不但荷包失血，還危害自己與他人健康！縣政府也再次重申，尚未解除居家檢疫、居家隔離的民眾，務必確實配合防疫政策相關規定；居家檢疫、隔離期間若有發燒、出現呼吸道症狀，應即撥打防疫專線1922(或縣衛生局防疫專線049-2220904)，由縣府衛生局安排就醫。

(中時 )