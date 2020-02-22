原住民文化園區行政大樓委外的咖啡輕食店，老闆雷金光加入韓國連鎖餐廳販售韓國料理，打造「原韓混搭風」，受到遊客歡迎。（潘建志攝）

原住民文化園區行政大樓委外的咖啡輕食店，老闆雷金光加入韓國連鎖餐廳販售韓國料理，打造「原韓混搭風」，興致一來也會下場彈奏高歌一曲，與顧客同樂。（潘建志攝）

原住民文化園區也吃得到韓國料理？園區行政大樓委外的咖啡輕食店，因園區內餐廳同質性太高，為了市場區隔，老闆雷金光加入韓國連鎖餐廳販售韓國料理，受到遊客歡迎。不過店內仍維持濃濃的原住民風，並繼續賣屏東原鄉咖啡，打造「原韓混搭風」。

雷金光在屏東泰武鄉老家種植咖啡，為了推廣優質原鄉咖啡，向園區承租店面開咖啡輕食店，販售原住民餐飲。不過因園區內其他餐廳也都在賣原民風味餐，無法區隔市場走出自己的路，生意一直不見起色，讓他很憂心。

後來他決定另闢通路加盟連鎖企業，首先想到星巴客，不過因加盟金太高加上客源不足作罷。後來朋友推薦一家剛進入台灣的韓國連鎖餐廳，他參訪並了解相關事宜後決定加盟，成為園區內首家韓國餐廳。

因為地點在文化園區，他向總公司要求保有店內石板桌等原住民風家具及裝潢，販售的原住民伴手禮及原鄉咖啡也不能撤，假日必須請原住民歌手表演，未來招牌LOGO也會加入原住民圖騰，韓國總公司全都同意，認為這是台灣最具特色的加盟店。

雷金光說，因公司有完整的訓練及輔導，可學習國際企業的經營模式，他及店員都有很大成長。從過年前開店至今，覺得店內的客戶群及氣氛都不一樣，也有不少遊客是特地從高雄等地來嘗鮮，生意也提升了。興致一來，雷金光也會下場彈奏高歌一曲，與顧客同樂。

(中時 )