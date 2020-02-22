新冠病毒肆虐，美德醫-DR鑑於各級學校開學在即，市場兒童口罩供應不足，弱勢兒童更難取得合宜口罩下，21日從菲律賓空運數30萬片兒童口罩，全數捐作公益用途。

美德醫執行長楊威遠表示，公司為照顧在學兒童，第一波捐贈趕在學校開學（2月25日）前，並於21日致贈兒福聯盟、家扶基金會及自閉症總會各16.6萬片、10萬片及3.4萬片兒童口罩。

美德醫成立逾30年，主要生產防護產品（如口罩、防護衣、隔離衣等）及專業工作服等，生產基地在菲律賓及柬埔寨。疫情蔓延後，美德醫也提供台灣及菲律賓醫療院所後勤整合性的服務。

新冠肺炎疫情爆發，讓全球買家蜂湧，美德醫的口罩、隔離衣、防護衣等產品訂單量數倍起跳；菲律賓、柬埔寨工廠自農曆春節期間即實施全天候三班制加班因應，產能供不應求。該公司已規劃在兩地擴增產線。

楊威遠表示，美德醫秉持「讓每個工作者都能平安回家」的經營理念，不論是SARS期間、菲律賓海燕颱風或多次火山爆發，集團都捐助防護及防疫相關產品，協同各級政府機關、國際組織（如紅十字會）及民間公益團體聯合救災抗疫。目前三個受贈機構，已完整規劃分派對象及相關物流，讓孩童盡快拿到口罩。

(工商 )